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ЭкоНива.
Молоко, которым
мы гордимся

Мы называем молоком то, что по-настоящему натурально, полезно и вкусно.

Честность

Сберегаем
лучшее
от природы

Мы бережно храним традиции производства натуральных продуктов из настоящего молока. Честный состав — наша дань уважения молоку, как удивительному дару природы.

Натуральность

Отвечаем
за качество
нашей продукции

На собственных полях, фермах и заводах мы работаем по принципу «от поля до прилавка». Лучшие специалисты страны контролируют качество на каждом этапе создания молочной продукции.

Качество

Программа
обратной связи
«Hallo, Штефан Дюрр»

Президент компании лично гарантирует пользу и натуральность молочных продуктов «ЭкоНива». Вы всегда можете задать ему вопросы в WhatsApp.

Надежность

Экскурсии
на молочные
фермы

Мы рады общению с покупателями и партнёрами. Наши фермы всегда открыты для посещения детям и взрослым, желающим узнать больше о создании молочных продуктов «ЭкоНива».

Открытость

культурно-гастрономический проект
Русский завтрак Узнать больше об экскурсии